Nach dem Prozess zum Dreifachmord von Hille hat der Anwalt des verurteilten Jörg W. (53) Revision eingelegt. Den Eingang bestätigte am Dienstag ein Sprecher des Landgerichts Bielefeld. Nach dem noch ausstehenden Erhalt der schriftlichen Urteilsbegründung hat der Verteidiger von W. vier Wochen Zeit, seine Revision zu begründen. Sollte dieser Schritt erfolgen, müsste der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil auf Rechtsfehler überprüfen. Zuvor hatte das "Mindener Tageblatt" über die angekündigte Revision berichtet.

Zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt

Das Landgericht Bielefeld hatte W. und Kevin R. (25) am vergangenen Freitag wegen Mordes in drei beziehungsweise zwei Fällen zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Bei beiden Männern stellte das Gericht außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Bei dem 53-Jährigen ordnete das Landgericht wegen eines Hangs zum Töten Sicherungsverwahrung an.

Auf dem Hof von Jörg W. und einem Nachbarhof im ostwestfälischen Hille nahe der Grenze zu Niedersachsen waren im Frühjahr 2018 die übel zugerichteten Leichen von drei Männern ausgegraben worden. Der Fall hatte bundesweit schockiert. W. und der frühere Zeitsoldat R. hatten sich gegenseitig der Taten bezichtigt. Das Gericht verurteilte sie in zwei Fällen wegen gemeinschaftlicher Taten.