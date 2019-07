Bad Oeynhausen. DPA0060 4 vm 133 lnw 1001 Verkehr/Nordrhein-Westfalen/Unfälle/ Bus fährt nach Unfall in Vorgarten - fünf Leichtverletzte =

Nach der Kollision mit einem Auto ist ein Linienbus in Bad Oeynhausen über eine Grundstücksmauer gefahren und erst in einem Vorgarten zum Stehen gekommen. Dort saßen zwei Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren auf der Terrasse, die einen Schock erlitten, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine der beiden sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch die Busfahrerin (47), der Fahrer eines Autos (59) sowie eine 22-Jährige und eine 82-Jährige, die im Bus saßen, wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Der Bus habe den ersten Erkenntnissen zufolge an einer Kreuzung dem Auto die Vorfahrt genommen, dann sei es zum Zusammenprall gekommen. Der Bus kam laut Polizeisprecher nach rechts von der Fahrbahn ab, führ über eine Gartenmauer und blieb schließlich im Vorgarten stehen. Insgesamt saßen in ihm etwa zehn Fahrgäste. Die meisten waren schon nicht mehr am Unfallort, als die Polizei eintraf.

Der Bus und das Unfallauto mussten geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.