Festival Juicy Beats im Westfalenpark in Dortmund CC-Editor öffnen

Auch Blasmusik wird beim Festival Juicy Beats in Dortmund gespielt. Dafür sorgt die Gruppe Moop Mama. Foto: Felix Baab

Dortmund. Das ist wahrlich ein volles Programm: 200 Bands und DJs, sieben Live-Bühnen, 20 Floors, etliche Aftershow-Partys und ein ungewöhnliches Rahmenprogramm gibt es beim Festival Juicy Beats am Freitag, 26. und Samstag, 27. Juli in der idyllischen Umgebung des Westfalenparks in Dortmund. Mit dabei sind einige prominente Namen.