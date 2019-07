Münster. Ein seit Donnerstagmorgen vermisster orientierungsloser 17-jähriger Jugendlicher ist wohlbehalten in Münster aufgefunden worden.

Gegen 16.20 Uhr wurde der Jugendliche im Bereich des Schlossplatzes in Münster durch einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes angetroffen. Der junge Mann ist wohl auf und wurde zur weiteren Betreuung dem Jugendamt Münster übergeben.

Er verschwand am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Jugendinobhutnahme in der Straße Am Blaukreuzwäldchen in Münster.