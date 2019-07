Münster. Ein orientierungsloser 17-jähriger Jugendlicher wird seit diesem Donnerstag in Münster vermisst.

Zuletzt wurde er gegen 8.30 Uhr in der Jugendinobhutnahme in der Straße Am Blaukreuzwäldchen in Münster gesehen. Da der Jugendliche auf dem Stand eines Kindes ist, braucht er dringend eine Betreuung, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Münster.

Er ist circa 1,60 Meter groß, hat dunkle Haare, trägt eine blaue Jeans, eine weiße Trainingsjacke und auffällig goldene Schuhe. Möglicherweise haben Zeugen den Vermissten gesehen.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/275-0 entgegen.