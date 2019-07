Die Polizei war mit einem Spezialeinsatzkommando vor Ort. Symbolfoto: dpa

Bielefeld. Nachdem ein Mann in Bielefeld am Mittwochabend von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in die Luft geschossen hat, hat die Polizei dessen Wohnung durchsucht. Dabei wurden eine Waffe und gefährliche Gegenstände gefunden.