Mann feuert in Bielefeld Schüsse von seinem Balkon ab

Durch die Schüsse ist nach Angaben der Polizei niemand verletzt worden. Symbolfoto: Michael Gründel

Bielefeld. Am Mittwochabend ist die Polizei Bielefeld mit Spezialeinheiten zu einer Wohnung an der Kimbernstraße im Stadtteil Brackwede ausgerückt. Anwohner hatten gemeldet, dass ein Mann von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in die Luft geschossen hatte.