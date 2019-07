Münster . Nach einer Attacke auf einen 27-jährigen Mann in Rheine befinden sich drei Verdächtige in Untersuchungshaft.

Am frühen Samstagmorgen hatte eine Gruppe von mehreren Personen auf der Kolpingstraße in Rheine einen jungen Mann angegriffen und durch Schläge, Tritte und Stiche lebensbedrohlich verletzt. Nach dem Angriff musste das Opfer im Universitätsklinikum notoperiert werden. "Drei der vier am Samstag festgenommenen Beschuldigten befinden sich auf Anordnung des Gerichts in Untersuchungshaft", wird Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape in einer Mitteilung zitiert. "Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor Haftbefehle wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung beim Amtsgericht Rheine beantragt", heißt es weiter.

Waren mehr Personen beteiligt?

Die zur Klärung des Tathergangs und den Hintergründen der Tat eingesetzte Mordkommission des Polizeipräsidiums Münster hat mittlerweile Hinweise darauf, dass wesentlich mehr Personen das Geschehen am Samstagmorgen verfolgt haben als bislang bekannt. "Wir bitten alle, die das Geschehen in der Kolpingstraße gesehen haben, um Unterstützung", wird Thomas Götze, der Leiter der Mordkommission, in der Mitteilung zitiert.