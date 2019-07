Feuerwehr befreit unter Regal eingeklemmten Igel in Werne CC-Editor öffnen

Der Igel war bei einem nächtlichen Streifzug unter einem Regal in einer offenen Garage stecken geblieben. Foto: Freiwillige Feuerwehr Werne

Werne. "Igel in einer Garage unter einem Schwerlastregal eingeklemmt" – so lautete am Mittwochabend das ungewöhnliche Einsatzstichwort für die Freiwillige Feuerwehr im nordrhein-westfälischen Werne.