Altes Kraftwerk in Porta Westfalica brennt – Feuerwehr im Großeinsatz CC-Editor öffnen

Rauch und Flammen steigen aus dem ehemaligen Kraftwerk Veltheim. Foto: Vanessa Sadler/dpa

Porta Westfalica. Im stillgelegten Kraftwerk Veltheim in Porta Westfalica ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Gebäude steht in Flammen. Eine hohe Rauchwolke steigt über dem Komplex in den Himmel. Personen sollen nicht verletzt sein.