Bielefeld. Ein Mitarbeiter des Bielefelder Forstbetriebes hat in einem Waldgebiet oberhalb des Tierparks Olderdissen menschliche Knochen gefunden. Der Mann, dem diese zugeordnet werden konnten, galt seit drei Jahren als vermisst.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fand der Mitarbeiter des Forstbetriebes die Knochen bereits am vergangenen Donnerstag. Die Ermittlungen ergaben Hinweise auf die mögliche Identität des Verstorbenen. Eine Obduktion am Tag nach dem Fund bestätigte die Vermutungen. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut Mitteilung um einen zum Zeitpunkt seines Verschwindens 52-jährigen Bielefelder. Dieser hatte sich am Morgen des 10. Mai 2016 von seiner Familie verabschiedet und die gemeinsame Wohnung verlassen. Seitdem galt er als vermisst.