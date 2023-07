1800 Jahre alter Messergriff Foto: Stadt Wels/dpa up-down up-down Österreich 1800 Jahre alter Messergriff aus Ostasien gefunden Von dpa | 28.07.2023, 14:51 Uhr | Update vor 37 Min.

Ein in Österreich gefundener etwa 1800 Jahre alter Messergriff aus Elfenbein stammt nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus dem heutigen China. Das archäologische Fundstück habe wohl in der Tasche eines Reisenden zur Römerzeit eine Entfernung von rund 6000 Kilometern zurückgelegt, teilte das Stadtmuseum Minoriten in Wels in Oberösterreich mit. Das Fundstück sei damit das bisher am weitesten westlich gefundene aus der Region und dieser Epoche.