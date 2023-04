Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Dortmund 180.000 Euro Schaden bei Unfall: Grund vermutlich Autorennen Von dpa | 23.04.2023, 17:11 Uhr

Eine schwere Karambolage mit rund 180.000 Euro Sachschaden ist vermutlich auf ein verbotenes Autorennen in Dortmund zurückzuführen. Ersten Erkenntnissen zufolge war am Samstag ein 35-jähriger Autofahrer mit seinem 39-jährigen Beifahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Kurz vor einer Kreuzung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf das Auto eines 33-jährigen Dortmunders auf, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Danach schleuderte der Unfallverursacher über die Gegenfahrbahn auf den Gehweg und kollidierte mit einem Stromkasten sowie einem Laternenmast.