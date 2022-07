ARCHIV - Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Düsseldorf 18-Jähriger in U-Bahn durch Messer verletzt: Täter flüchtet Von dpa | 03.07.2022, 13:18 Uhr

Ein unbekannter Mann soll in einer U-Bahn in Düsseldorf zwei Jugendliche angegriffen haben, nachdem ein Streit zwischen ihm und den beiden Freunden eskalierte. Ein 18-Jähriger erlitt schwere Verletzungen durch einen Messerstich und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Lebensgefahr besteht demnach nicht. Eine Mordkommission ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.