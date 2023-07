Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Kräuterlikör-Flasche 18-Jähriger trinkt geschenktes Getränk und bricht zusammen Von dpa | 17.07.2023, 17:31 Uhr

Ein 18-Jähriger soll in Wassenberg (Kreis Heinsberg) zusammengebrochen sein, nachdem er einen Schluck aus einer geschenkten Kräuterlikör-Flasche getrunken hat. Der junge Mann soll die Flasche einige Tage zuvor von einem Unbekannten bekommen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nachdem er dann am Samstag daraus getrunken habe, habe er sich übergeben müssen, sei zu Boden gesunken und ins Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde er demnach stationär aufgenommen. Um welche Flüssigkeit es sich handelte, blieb zunächst unklar.