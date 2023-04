Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlung 18-Jähriger in Düsseldorf schwer durch Messerstiche verletzt Von dpa | 11.04.2023, 08:52 Uhr

Bei einem Angriff mit einem Messer ist am Montag in Düsseldorf ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde nach Angaben der Polizei festgenommen. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte eine Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Über den Messerangriff hatten zuvor mehrere Medien berichtet. Weitere Informationen zu den möglichen Hintergründen und zum Angreifer will die Polizei im Laufe des Tages mitteilen.