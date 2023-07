Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrskontrolle 18-Jähriger flüchtet mit Auto vor Polizei und baut Unfall Von dpa | 17.07.2023, 15:26 Uhr | Update vor 52 Min.

Ein 18-Jähriger ohne gültigen Führerschein hat in Dorsten bei seiner Flucht vor der Polizei die Kontrolle über sein Auto verloren. Die Beamten hätten den Jugendlichen am frühen Montagmorgen anhalten wollen, weil er dem Streifenwagen in einem Kreisverkehr die Vorfahrt genommen habe, teilte die Polizei mit. Er habe aber nicht reagiert und stattdessen Gas gegeben, dann aber kurz angehalten. Drei Unbekannte sprangen demnach aus dem Auto und flüchteten zu Fuß. Der 18-Jährige fuhr weiter, stieß dann aber gegen einen Baum und ein geparktes Auto. Verletzt wurde niemand.