Bielefeld 18-Jähriger bei Messerangriff lebensgefährlich verletzt Von dpa | 22.10.2023, 08:58 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein 18 Jahre alter Mann ist bei einem Messerangriff in der Bielefelder Innenstadt lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte, habe sich die Tat am Samstagabend gegen kurz nach 21 Uhr in einem Kiosk am Kesselbrink, einem zentralen Platz in der Innenstadt, ereignet.