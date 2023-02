Zoll-Abzeichen Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität 18 Festnahmen bei Zoll-Kontrolle in Wäschereibetrieb Von dpa | 15.02.2023, 09:26 Uhr

Bei einer Zoll-Kontrolle gegen Schwarzarbeit in einem Wäschereibetrieb in Dorsten sind 17 Männer und Frauen aus Georgien sowie ein Aserbaidschaner vorläufig festgenommen worden. Die Leute hätten keine Arbeitserlaubnis vorlegen können, teilte das Hauptzollamt Dortmund am Mittwoch mit. Die Behörden leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts gegen sie ein. Den Arbeitgeber erwarten Verfahren wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und illegaler Beschäftigung von Arbeitnehmern. Ihm drohe eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren und ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro.