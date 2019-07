Die Polizei ermittelt in Mülheim an der Ruhr (NRW) gegen Jugendliche und Kinder, die über eine junge Frau hergefallen sein sollen. Foto: Symbolbild: imago images / Jannis Große

Mülheim an der Ruhr. Schwere Vorwürfe: Jugendliche sollen in Mülheim an der Ruhr (NRW) in ein Sexualdelikt verwickelt sein. Zwei Tatverdächtigen sind noch Kinder.