Dortmund. Seit einer halben Ewigkeit mischt Udo Lindenberg im Rock-Geschäft mit und es auf. Am Freitag, 12. Juli, und am Samstag, 13. Juli, steht der 73-Jährige auf der Bühne der Dortmunder Westfalenhalle. Dass er so lange durchgehalten hat und fit ist, verdanke er Drogen, verriet er jetzt.

Udo Lindenberg muss man nicht mehr vorstellen. Nachdem seine Karriere als Schlagzeuger vielversprechend begann, widmete sich der am 17. Mai 1946 in Gronau geborene Lindenberg dem Gesang. Er war derjenige, der die deutsche Sprache in der Rockmusik etablierte. Klamaukige Songs wie „Andrea Doria“ oder nachdenkliche Lieder wie „Wozu sind Kriege da?“ festigten schon früh das Bild des Mannes, der kritisch auf die Politik blickte, aber auch wusste, wie man eine Party feiert.

Dass Udo Lindenberg das 73. Lebensjahr unbeschadet erreicht, darauf hätte er angesichts zahlreicher Alkoholexzesse wohl selbst nicht gewettet. Doch der Sänger ist fit wie ein Turnschuh. Und er hat dafür ein außergewöhnliches Rezept. Auf die Frage einer Reporterin von RTL.de, wie er die anstrengende Tournee überstehe, erklärte Lindenberg: „Die gezielte Einnahme von Drogen – auch unbekannter Herkunft – das ist wichtig!“ Diese Aussage überraschte, denn „Lindi“ schwörte nach seinem Comeback vor elf Jahren dem Alkohol und den Drogen ab. „Das große Ding geht nur ohne Suff im Kopp“, war in seiner Biografie „Udo“ zu lesen, die im vergangenen Herbst veröffentlicht wurde. In dem Interview mit RTL sagte Lindenberg aber auch, er ernähre sich möglichst gesund, um sich für die Tour fit zu halten. „Ich esse kein Fleisch und rauche nicht mehr so viele Zigarren. Man muss auch Sport machen, ist klar.“

Wie auch immer sich Udo Lindenberg fit hält – er ist in der Lage, sein Publikum zweieinhalb Stunden lang zu unterhalten, zu bespaßen und zu rocken, wie die Westdeutsche Zeitung Ende Juni nach einem Konzert des Sängers in Köln mit seinem Panikorchester schrieb. „Da ist ein älterer Herr, der einfach kein älterer Herr sein will, kein Charles Aznavour, der seine Stücke auf einem Hocker sitzend runterspielt. Zweieinhalb Stunden tanzt der Mann mit den dünnen Spinnenbeinen, der sich mit nächtlichen Joggingrunden fit hält, über die Bühne.“ Neben Attacken auf die durch Missbrauchsfälle erschütterte Kirche, auf Politiker wie Trump und Putin spricht der Wahl-Hamburger auf der Bühne auch über die Aktivitäten von Greta Thunberg und der „Fridays for Future“-Bewegung. Ach ja, und er spielt zahlreiche seiner Hits: Von „Johnny Controletti“ über Cello“, „Stärker als die Zeit“ und „Horizont“ bis „Sonderzug nach Pankow“.

Udo Lindenberg, Westfalenhalle, Dortmund, Fr., 12. 7. und Sa., 13. 7., je 20 Uhr, Eintritt: 58,50 bis 109 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.