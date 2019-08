Jedes Jahr feiern tausende Besucher beim Stemweder Open Air. Foto: André Havergo

Stemwede. Das Stemweder Open Air ist eines der ältesten Umsonst-und-Draußen-Festivals in Deutschland. Am 16. und 17. August findet es in diesem Jahr statt. Wir haben vorab ein paar spannende Zahlen zu diesem Festival herausgesucht.