Die Krachlederne hat Andreas Gabalier bei seinen Konzerten dabei. Im vergangenen Jahr in Halle, wo dieses Foto enstand, und auch am Samstag in Gelsenkirchen. Foto: André Havergo

Gelsenkirchen. Mit Lederhose und Schmalztolle hat Andreas Gabalier eine Nische in der Volksmusik geschaffen. Der Österreicher nennt sich Volks-Rock’n’Roller und kommt in dieser Eigenschaft am Samstag, 6. Juli, in die Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Ob dann auch das Lied von der Lederhose gesungen wird?