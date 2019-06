Frauenleiche in Brunnenschacht in Neuenkirchen bei Rheine gefunden CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Michael Gründel

Neuenkirchen/Rheine. Auf dem Gelände einer Gärtnerei in Neuenkirchen bei Rheine ist am Mittwochvormittag eine Frauenleiche in einem Brunnschacht gefunden worden. Es handelt sich dabei offenbar um die 80-jährige Besitzerin der Gärtnerei.