Die Polizei hat eine Mordkommission nach dem Fund einer Frauenleiche in Neuenkirchen bei Rheine gebildet. Foto: NWM-TV

Neuenkirchen/Rheine. Nach dem Fund einer toten 80-Jährigen in einem Brunnenschacht auf dem Gelände einer Gärtnerei in Neuenkirchen bei Rheine ist der Leichnam am Donnerstag obduziert worden. Der vorläufig festgenommene Tatverdächtige hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.