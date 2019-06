Ostbevern. Ein 41-jähriger Mann aus Ostbevern und sein achtjähriger Sohn sind wohlbehalten aufgefunden worden.

Nach Angaben der Polizei waren die beiden zum letzten Mal am Sonntag auf einem Campingplatz in Telgte gesehen worden. Anschließend galten sie als vermisst. Wie die Polizei Warendorf am Dienstagabend mitteilte, sind die beiden wohlbehalten aufgefunden worden. Sie bedankt sich in der Mitteilung bei allen Bürgern für die Unterstützung bei der Suche.