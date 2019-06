In Münster auf Männer eingetreten: Passant will helfen und wird brutal verletzt CC-Editor öffnen

Die Polizei konnte die Täter festnehmen. Symbolfoto: Jörn Martens

Münster. In Münster haben drei junge Männer am frühen Sonntagmorgen auf einen am Boden liegenden 20-Jährigen und seinen Begleiter eingetreten. Ein Mann hat Zivilcourage gezeigt – und ist von den Tätern noch brutaler als die anderen verletzt worden.