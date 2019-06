In der einen Hand ein Eis, mit der anderen in der DHL-Packstation CC-Editor öffnen

Ein in einer DHL-Packstation festgeklemmter Junge bekommt bis zu seiner Rettung ein Eis überreicht. Foto: dpa/Tobias Felber; imago images/STPP

Bochum. In Bochum bleibt ein Junge mit seinem Arm in einer Packstation stecken, in der anderen Hand hält er ein Eis - bis er befreit wird.