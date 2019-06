Greven. Viele ältere Osnabrücker erinnern sich noch an die schweißtreibenden Auftritte von Eric Burdon in den Achtzigerjahren im Hyde Park. Nun reiht sich der 78-Jährige in die Reihe derer ein, die auf eine Abschiedstournee gehen. Am Samstag, 29. Juni, kommt er mit seiner Band The Animals, mit der er in den Sechzigerjahren berühmt geworden ist, zum Beat Club Festival in Greven.

Vor 55 Jahren ging der Stern des Eric Burdon mit dem Stück „The House of the rising Sun“ auf. Das Lied, das anschließend jahrzehntelang von Gitarrenschülern geschrammelt wurde, ist ein Klassiker geworden – ebenso wie sein Sänger.

Eric Burdon war, wie der fast genau drei Jahre später geborene Joe Cocker, einer der wenigen weißen Sänger, die den schwarzen Soul in ihrer Stimme hatten. Wohl deswegen engagierte die afro-amerikanische Band War Burdon als Sänger. Die Gruppe war die letzte, die mit Jimi Hendrix zusammen musizierte. Am Abend vor seinem Tod jammte der Gitarrist mit War in London. Das Stück „Tobacco Raod“ gibt es als Mitschnitt auf Youtube.





Bemerkenswert war auch Burdons Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg, der ihn mit auf Tour nahm und mit ihm das Stück „We gotta get out of this Place“ sang.

Während sich Eric Burdon in den Sechziger-, Siebziger- und Achtigerjahren immer wieder neu erfand, lebte er später vor allem vom Ruhm vergangener Tage. Zum Abschied – falls es denn ein endgültiger ist – geht er zurück zu seinen Anfängen. Eric Burdon & The Animals werden ihre größten Hits noch einmal vortragen: Von „The House of the rising Sun“ über „San Franciscan Nights“, Wars „Spill the Wine“ oder Nina Simones „Don‘t Let Me Be Misunderstood“. Es ist vielleicht die letzte Möglichkeit, den Sänger zu sehen, den das Musik-Magazin „Rolling Stone“ 2010 auf Platz 57 der größten Sänger aller Zeiten listete.

Eric Burdon & The Animals treten als Headliner des Beat Club Festivals 2019 in Green auf. Eröffnet wird das Festival von den Beat Club Allstars, der Hausband des Vereins, der 2006 von einer Gruppe von Beatmusik-Enthusiasten gegründet wurde. Die Allstars spielen Musik von Lennon/McCartney, Jagger/Richards oder Pete Townshend. Als zweite Gruppe ist die Tribute-Band Reggatta meets Sting dabei, die Songs von The Police und Sting wie „Roxanne“, „Every Breath You Take“ oder „Englishman in New York“ vorträgt.

Beat Club Festival mit Eric Burdon & The Animals, Emsbeach, Greven, Sa., 29. 6., 19 Uhr, Eintritt: 39 Euro. Tickets und Infos unter www.beatclub-greven.de.