Polizisten fanden das Baby im Müll hinter dem Wohnhaus der Frau. Symbolbild: imago images / Arnulf Hettrich

Kierspe/Lüdenscheid. Eine junge Frau bringt ein Kind zur Welt und legt es einfach in den Müll – so offenbar geschehen im Ort Kierspe in NRW.