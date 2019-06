Halle. Nicht nur gutes Tennis wird es in der kommenden Woche bei den Noventi Open in Halle geben. Auch gute Musik und mehr verspricht das Rahmenprogramm des Turniers.

Noventi Open? Aufgrund der Insolvenz des Modekonzerns waren die Ausrichter des Tennisturniers gezwungen, einen neuen Sponsor und Namensgeber zu finden. Der ist nun gefunden. Seit dem 8. Juni heißt es offiziell nicht mehr Gerry Weber Open, sondern Noventi Open.

Das Rahmenprogramm ist aber – wie in den vergangenen Jahren – geblieben. „Eine Sportveranstaltung hat heute auch Event-Charakter“, so Pressesprecher Sascha Detlefsen. Die Zuschauer wollen nicht nur Tennis sehen, sondern sich auch von Musik, Entertainment und einer guten Gastronomie unterhalten und verwöhnen lassen, sagt er. „Dazu gehören neben musikalischen Top-Acts auch Shopping-Möglichkeiten.“

Das Rahmenprogramm beginnt am Montag, 17. Juni, mit dem „Bärchen Kids Day“. Mit dabei ist unter anderen Youtube-Star Freshtorge.

Am Dienstag, 18. Juni, dem „German Sports Day“, präsentiert sich das Sport- und Tourismus-Land NRW. Live-Musik gibt es von der Acapella-Band Vierweiberei.

Die musikalischen Top-Acts werden laut Detlefsen danach ausgewählt, wer angesagt und aktuell in den Charts ist. Außerdem wird darauf geachtet, was die Zuschauerinnen und Zuschauer wünschen. „So macht ein Nico Santos am Ladies Day durchaus Sinn“, sagt Detlefsen. Frauen erhalten am Mittwoch, 19. Juni, einen 30-prozentigen Rabatt in allen Kategorien. Der Sänger und Songschreiber Nico Santos war Co-Autor von Mark Forsters Hit „Wir sind groß“ und Helene Fischers „Achterbahn“. Seit 2016 landet er unter seinem eigenen Namen Hits mit Stücken wie „Home“, „Safe“ oder „Rooftop“. Am Mittwoch wird außerdem eine Modenschau veranstaltet. Nico Santos tritt am Abend nach dem "Match of the Day" auf.

Musik von Glasperlenspiel wird am Donnerstag, 20. Juni, dem „Family Day“, abends für einen Höhepunkt sorgen. Das Elektropop-Duo kann mittlerweile einige Charterfolge vorweisen und findet Fans unter Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.



Mit ihrem Lied „Lieblingsmensch“ erlebte die Sängerin Namika 2015 den Durchbruch. Sie blieb aber kein One-Hit-Wonder, sondern legte nach. Im vergangenen Jahr erhielt sie unter anderem die 1 Live Krone in den Kategorien „Beste Künstlerin“ und „Beste Single“ für „Je ne parle pas français“. Sie ist am Freitag, 21. Juni, dem „Fitness Day“, in Halle (Auftritt ebenfalls nach Matchende).





Am Samstag, 22. Juni, wird der offizielle Turniersong „Where Is The Love“ vorgestellt. Live-Musik gibt es von Emma Lanford und Mousse T., der am Abend ein DJ-Set spielen wird.

Am Sonntag wird ausschließlich Tennis gespielt.

Für Zuschauer, die sich lediglich das Rahmenprogramm ansehen möchten, sind so genannte Ground Tickets erhältlich. Alle Infos gibt es im Internet unter https://www.gerryweber-open.de/turnier/rahmenprogramm.