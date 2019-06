Borgholzhausen. Nach der Obduktion einer am Wochenende tot in ihrer Borgholzhausener Wohnung gefundenen Seniorin steht fest: Die 86-jährige Frau wurde erstochen.

Die Frau starb an "multiplen Stichverletzungen", die zum Verbluten führten, wie Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft Bielefeld am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gaben. Der Leichnam sei am Sonntag obduziert worden.

Die Seniorin war am Samstagmorgen tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Borgholzhausen entdeckt worden, nachdem eine besorgte Nachbarin die Polizei alarmiert hatte. Aufgrund der Verletzungen der Frau und der Spuren am Tatort gingen die Ermittler schnell davon aus, dass die Seniorin gewaltsam zu Tode gekommen war.

Mordkommission "Wellingholzhauser" ermittelt

Die Polizei setzte eine elfköpfige Mordkommission ein, die von Kriminalhauptkommissar Bernd Kauschke geleitet wird und in der auch Gütersloher Beamte arbeiten. In Anlehnung an den Namen der Straße, an der die Frau gewohnt hatte, heißt die Mordkommission "Wellingholzhauser".

Die Hintergründe zu der Tat sind weiterhin nicht bekannt. Derzeit erfolgten Nachbarschafts- und Zeugenbefragungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Mordermittler setzten die Spurensicherung fort. Die Auswertungen dauern an.

Zeugen bittet die Polizei, sich an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0521/545-0 zu wenden.