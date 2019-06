Minden. Nach einem Badeunfall in der Weser in Minden hat die Polizei die Suche nach einem 18-jährigen Austauschschüler eingestellt. „Sollten sich in den kommenden Tagen neue Anhaltspunkte ergeben, wird die Suche wieder aufgenommen", teilte die Polizei am frühen Samstagabend mit.

Der junge Mann aus Taiwan soll am Freitagabend in Höhe eines Rudervereins schwimmen gegangen und dabei abgetrieben sein. Laut Polizei fehlte am Samstagabend trotz großer Suchanstrengungen noch jede Spur von dem Jugendlichen.

Unter anderem waren am Samstag zwei Sonarboote der Feuerwehr im Einsatz. Hilfskräfte überprüften ein Wehr in Petershagen sowie eine Pumpstation in Minden. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers aus Düsseldorf flog am Morgen im Suchgebiet über die Weser, um aus der Luft nach dem Vermissten Ausschau zu halten. Am Samstagnachmittag unterstützten noch zwei Suchhunde der Polizei die Maßnahmen. Da die speziell ausgebildeten Tiere im Bereich zwischen der Mindener Glacisbrücke und einem Wassersportverein an mehreren Stellen Nahe des Ufers Witterung aufnahmen, suchten Taucher der Feuerwehr Petershagen diese akribisch ab. Letztlich blieben aber alle Anstrengungen der Einsatzkräfte ohne den erhofften Erfolg. Nach einer rund neunstündigen intensiven Suche wurden die Maßnahmen am späten Samstagnachmittag schließlich eingestellt.

Bereits am Freitag war bis Einbruch der Dunkelheit mit einem Hubschrauber, Booten und einem Rettungsschwimmer das Wasser nach dem 18-Jährigen abgesucht worden. Er war mit einer rund 60-köpfigen internationalen Gruppe von Austauschschülern in Minden unterwegs, die sich in einem Zeltlager an der Weser aufhielten.