Borgholzhausen. In einer Wohnung in Borgholzhausen (Kreis Gütersloh) hat die Polizei die Leiche einer Seniorin gefunden.

Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Frau getötet wurde, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Wie das "Westfalen-Blatt" berichtet, wies der Leichnam Messerstiche auf. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Eine Nachbarin entdeckte die Tote am Samstagmorgen in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und alarmierte die Polizei. Sie hatte "verdächtige Wahrnehmungen" gemacht, wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion mitteilte. Die Identität der Person ist noch nicht geklärt. Weitere Details nannte der Sprecher zunächst nicht.

Das "Westfalen-Blatt" berichtet, dass die Frau im Jahr 1933 geboren wurde. Auf Nachfrage unserer Redaktion, wollte uns der Polizeisprecher dazu keine Auskunft geben.