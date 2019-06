Tote Seniorin in Borgholzhausen: Mordkommission ermittelt CC-Editor öffnen

Die Polizei sichert die Spuren eines möglichen Mordfalls in Borgholzhausen. Eine 86-jährige Seniorin wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Foto: TV7News/Festim Beqiri

Borgholzhausen. In einer Wohnung in Borgholzhausen (Kreis Gütersloh) hat die Polizei die Leiche einer Seniorin gefunden. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die 86-Jährige getötet wurde, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.