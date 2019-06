Levern. Erneut haben Automatenknacker im Wittlager Nachbaraltkreis Lübbecke zugeschlagen. Ziel ihrer kriminellen Aktivitäten war diesmal in der Nacht zu Mittwoch ein Zigarettenautomat im Ortskern von Levern.

Ein Anwohner hatte die Polizei alarmiert, da er gegen 1 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen wurde. Der Mann konnte beobachten, wie zwei Unbekannte den bereits von einer Hauswand am Kirchplatz abgerissenen Zigarettenautomaten in einen dunklen Kombi luden. Als die Diebe mit ihrer Beute davon fuhren, nahm der Zeuge die Verfolgung der Männer auf. Allerdings verlor er den Wagen nach kurzer Zeit aus den Augen.



Unbekannte hatten laut Polizeibericht am vergangenen Wochenende in Destel und Westrup in der Gemeinde Stemwede jeweils vergeblich versucht, einen Automaten aufzuflexen. Da auch hier Zeugen einen dunklen Pkw gesehen hatten, gehen die Ermittler von einem Zusammenhang mit der jüngsten Tat aus.

Zudem hoffen die Beamten, dass das Fahrzeug von weiteren Personen in Levern bemerkt wurde. Daher erneuert die Polizei ihren Aufruf zur Unterstützung der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden erbeten unter Telefon 0571 88660.