Dortmund. Wohl kaum jemand hat die Dance-Musik der Neunzigerjahre so geprägt wie der Schweizer DJ Bobo. Am Freitag, 7. Juni, kommt er in die Westfalenhalle in Dortmund und zeigt eine spektakuläre Show.

Dank des 90er-Revivals erlebt der am 5. Januar 1968 in Kölliken in der Schweiz geborene Peter René Baumann alias DJ Bobo einen zweiten Frühling. Seine Hits „Everybody“, „Pray“, „Keep On Dancing!“ oder „Let the Dream Come True“ waren in dem Jahrzehnt, in dem auch Nirvana, Metallica oder The Prodigy ihre Durchbrüche erlebten, prägend für die Eurodance-Szene, die sich damals entwickelte. Mit eingängigen Melodien, Rap und tanzbaren Beats machten sich DJ Bobo, Snap oder Mr. President einen Namen. Eigenen Angaben nach hat DJ Bobo im Laufe seiner Karriere 260 Gold-, 29 Platin- und zwei Diamantauszeichnungen erhalten.

Gigantische Show

Am Ende seiner diesjährigen „KaleidoLuna“ kommt DJ Bobo nach Dortmund. In Trier war er schon. Dort seien etliche Besucher gewesen, die die 40 schon überschritten haben, schrieb der Chronist des Trierschen Volksfreundes. Er schwärmte zudem von der gigantischen Show, die der Schweizer seinen Fans angedeihen lässt. DJ Bobo schwirrte mit einem „einem riesigen Raumschiff“ in die Konzerthalle, wo er „in acht Metern Höhe in futuristischem Outfit“ tanzte. „Etliche Flammenwerfer am Bühnenrand lassen die Zuschauer auch in der höchsten Sitzreihe noch die Hitze spüren“, heißt es weiter. Doch der Journalist war nicht bei Rammstein, sondern bei einer Show, die für die ganze Familie konzipiert ist. So ließ DJ Bobo nicht nur seine Crew tanzen, sondern nahm auch die Zuschauer in die Pflicht.

Auf der Suche nach der eigenen Jugend

Die heile Eurodance-Welt von DJ Bobo mag voller Kitsch und Klischees sein. Aber viele Konzertbesucher sind wohl auf der Suche nach ihrer Jugend. Die Kinder der Suchenden scheinen den Mann wegen seiner Einfachheit zu lieben. Die Kritikerin des Weser-Kuriers zog nach einem Konzert DJ Bobos in Bremen folgendes Fazit: „Wenn er singt ,Respect yourself‘ (Deutsch: Respektiere dich selbst) oder ,Believe in freedom in love and fortune‘ (Glaube an Freiheit, an Liebe und Glück), dann möchte man das wirklich. Und am Ende macht diese Show nicht nur eingefleischte DJ Bobo-Fans vor allem eins: glücklich.“

DJ Bobo, Westfalenhalle, Dortmund, Fr., 7. 6., 20 Uhr, Eintritt: 36,90 bsi 76,90 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.