Herford. In der Innenstadt von Herford ist es am Freitagabend zu einer Schlägerei mit etwa 30 Beteiligten gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, erhielten die Beamten gegen 16.59 Uhr einen Notruf aus der Innenstadt. In der Nähe eines Imbissbetriebes in der Fußgängerzone waren etwa 30 Personen in zwei Gruppen an einem Streit und am Ende an einer eine körperliche Auseinandersetzung beteiligt.

Erst mit einem verstärkten Aufgebot an Polizeibeamten konnte der Situation vor Ort begegnet werden. Vier Personen aus der streitenden und sich schlagenden Menge mussten festgenommen und zur Polizeiwache Herford gebracht werden, um den Vorfall zu klären.

Eine Person ist verletzt worden. Die Polizei durchsuchte zahlreiche Personen und stellte ein Messer sicher. Nach der Auseinandersetzung war die Polizei mit einem starken Aufgebot in der Innenstadt präsent.