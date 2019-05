Beziehungsstreit: Sechs Verletzte nach brutaler Schlägerei in Bielefeld CC-Editor öffnen

Polizei und Rettungsdienst sind in der Nacht zu Freitag zu einer Massenschlägerei in Bielefeld ausgerückt. Foto: Christian Mathiesen/dpa

Bielefeld. In Bielefeld ist ein mutmaßlicher Beziehungsstreit in eine gewaltsame Auseinandersetzung gemündet: Drei Menschen wurden schwer, drei leicht verletzt. Die Schlägerei spielte sich in einem Wohnhaus und auf der Straße ab. Es fielen auch Schüsse.