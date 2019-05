Ein letztes Hallo, sagt die Rock-Band Kiss am Samstag in Essen und am 5. Juni in Hannover auf ihrer Abschiedstournee. Foto: Jen Rosenstein

Essen. Es soll die letzte Tournee sein, die die Rock-Band Kiss machen wird. Dann gehen die ehemaligen Schock-Rocker in den Ruhestand. Ihre „End of the Road“-Tournee führt sie am Samstag, 2. Juni, ins Stadion an der Hafenstraße in Essen. Drei Tage später ist Kiss auf der Expo Plaza in Hannover zu sehen. Dank eines Tricks zeigen sich die Rocker so jung wie eh und je.