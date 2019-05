Ein 26-Jähriger ist in Telgte am Dienstagabend so schwer mit einem Schlagstock und einem Beil verletzt worden, dass er noch immer in Lebensgefahr schwebt. Symbolfoto: dpa

Münster/Telgte. Am Dienstagabend ist ein 26-Jähriger in Telgte von einem 19-Jährigen mit einem Schlagstock und einem Beil sowie Tritten und Schlägen auf offener Straße angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Die 18-jährige Begleiterin des Angreifers soll während der Tat im Auto gewartet haben. Der 19-Jährige und seine Begleiterin sollen noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.