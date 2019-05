Essen. Der Polizei gelingt Nordrhein-Westfalen ein Schlag gegen die Organisierte Kriminalität. Im Visier der Fahnder stehen dabei mutmaßliche irakische Rocker.

Bei der Großrazzia gegen die irakisch-syrische Organisation "Al-Salam-313" hat es eine Festnahme gegeben. 800 Polizisten hätten am Mittwoch 49 Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht, sagte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) in Düsseldorf. Bei acht Objekten seien Spezialkommandos der Polizei eingesetzt worden.

Bei den Durchsuchungen wurden nach Reuls Worten Falschgeld, Drogen, Computer, Handys und Datenträger beschlagnahmt. Beschuldigt würden insgesamt 34 Personen überwiegend aus dem Irak und Syrien. "Nach dem bisherigen Stand war das ein erfolgreicher Schlag gegen die organisierte Kriminalität", sagte Reul.

Clan oder Rockergruppe?

Die Gruppe "Al-Salam-313" sei in der Öffentlichkeit bisher weniger diskutiert worden, aber der Polizei wohl bekannt gewesen. Ihr Aktionszentrum sei Nordrhein-Westfalen. Ob sie darüber hinaus agiere, könne er noch nicht sagen, so Reul. Offen ließ er auch, ob es sich um einen Clan oder eine Rockergruppe handelt.

Die Polizeiaktion sei über Monate vorbereitet worden, sagte der Minister. Der Einsatz zeige, dass die Polizei in NRW "konsequent gegen jede Form der Kriminalität vorgeht". Die Arbeit der Ermittler fange jetzt aber erst an.

Staatsschutz an Razzia beteiligt



Der Schwerpunkt des Großeinsatzes lag laut Polizei im Raum Köln und dem Ruhrgebiet. In Essen, Dortmund, Hünxe und Siegburg und sieben weiteren Städten durchsuchten seit 5 Uhr mehrere Hundert Einsatzkräfte Räume von Mitgliedern der Organisation. An der Razzia waren nach Polizeiangaben auch Spezialeinheiten und Fahnder des Staatsschutzes beteiligt. Ziel der Maßnahmen sei es, Beweismittel zu finden.

