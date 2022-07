ARCHIV - Kinder laufen in ihr Klassenzimmermit ihren Schultaschen. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Thissen up-down up-down Bildung 171.000 Kinder werden eingeschult: Corona-Fragen noch offen Von dpa | 24.07.2022, 09:42 Uhr

Die Erstklässler gehen zum neuen Schuljahr mit einem starken Jahrgang an den Start. Was sie möglicherweise an Corona-Einschränkungen erwartet, hat die neue Schulministerin noch nicht verraten.