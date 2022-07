ARCHIV - Ein Feuerwehrmann in Schutzkleidung. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Brand 170 Heu- und Strohballen sorgen für große Rauchwolke Von dpa | 31.07.2022, 14:26 Uhr

170 brennende Heu- und Strohballen haben am Samstag 60 Feuerwehrleute über mehrere Stunden auf einem Feld in Hennef in Atem gehalten. Die enorme Rauchentwicklung sei sogar aus großer Entfernung vom Tower des Flughafens Hangelar sichtbar gewesen, teilte die örtliche Feuerwehr am Sonntag mit. Daher sei auch die Bevölkerung gewarnt worden.