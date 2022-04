Nach dem Sturz einer Kutsche hat die Polizei die Unfallstelle markiert. Foto: Berthold Stamm/dpa FOTO: Berthold Stamm Oberbergischer Kreis 17-Jährige bei Kutschunfall lebensgefährlich verletzt Von dpa | 23.04.2022, 08:40 Uhr

Beim Unfall einer Pferdekutsche in Wiehl (Oberbergischer Kreis) ist eine 17 Jahre alte Passagierin lebensgefährlich verletzt worden. Ihre 14 Jahre alte Begleiterin verletzte sich bei dem Unfall am Freitagnachmittag leicht, wie die Polizei mitteilte. Eines der beiden vor die Kutsche gespannten Pferde sei noch an der Unfallstelle gestorben, das zweite Pferd sei in einen Pferdestall gebracht worden.