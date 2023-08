Verkehr 17-Jähriger ohne Führerschein kracht in geparkten Wagen Von dpa | 23.08.2023, 16:24 Uhr | Update vor 36 Min. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein mutmaßlich betrunkener 17-Jähriger ohne Führerschein soll in Dortmund mit seinem Wagen so heftig gegen ein geparktes Auto geprallt sein, dass das stehende Fahrzeug in einen Vorgarten geschoben und auf das Dach gedreht worden ist. Der 17-Jährige sei bei dem Verkehrsunfall am frühen Dienstagnachmittag leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.