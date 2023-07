Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei ermittelt 17 Grabplatten von Friedhof im Sauerland gestohlen Von dpa | 07.07.2023, 12:31 Uhr

Am helllichten Tag sind in Halver im Sauerland 17 Grabplatten von einem Friedhof gestohlen worden. Wie die Unbekannten die schweren Grabplatten aus Marmor abtransportierten, blieb zunächst unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach ist der Friedhof öffentlich zugänglich und direkt an einer Bundesstraße, welche mutmaßlich zum Abtransport der Beute genutzt wurde. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tatverdächtigen am Donnerstag ein Fahrzeug genutzt haben, um die Platten wegzubringen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.