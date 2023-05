Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Polizeieinsatz 17 eingeschlagene Autos in Paderborn: Aber nichts gestohlen Von dpa | 13.05.2023, 11:55 Uhr

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag die Scheiben von 17 geparkten Autos im Süden der Paderborner Kernstadt eingeschlagen. Obwohl in mehreren der Wägen Wertsachen lagen, wurde in keinem Fall etwas gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Die Autos waren demnach in unterschiedlichen Straßen rund um die Südstadt geparkt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.