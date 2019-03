Münster. Münster bekommt ein neues Festival. Beim Golden Silence Festival am 2. November 2019 werden nur Instrumentalbands auftreten. Headliner ist die Münsteraner Band „Long Distance Calling“.

Organisiert wird das Festival von Jan Hoffmann und Janosch Rathmer, dem Bassisten und Schlagzeuger von „Long Distance Calling“. Die Band, die es seit 2006 gibt, ist auch international unterwegs. In 25 Ländern spielten sie laut Hoffmann bereits. „Wir wollten selber mal wieder in Münster spielen und haben überlegt, was wir machen können, um das Instrumentalgenre in die Öffentlichkeit zu rücken“, erzählt der Bassist, wie die Idee zum Festival entstand.

Doch kommt ein Instrumentalfestival an? Das Genre laufe zwar manchmal unter dem Radar. Aber es sei spannend und gar nicht so klein. „Man kann sich so gut auf die Musik einlassen. Vom Gesang wird man relativ schnell abgelenkt“, sagt Hoffmann. „Für viele ist Instrumentalmusik ein stiller Angelpunkt in einem Sturm vieler Worte.“ Außerdem gebe es ein derartiges Festival so noch nicht.

Diese Bands sind dabei

Was Musik aus diesem Genre kann, können sich Interessierte bei dem eintägigen Festival am 2. November 2019 im Skaters Palace in Münster anhören. In zwei Hallen soll ein abwechslungsreiches Line-Up mit einer Mischung aus experimentellen und eingängigen Sounds präsentiert werden. Zugesagt haben bereits die Bands „EF“ aus Schweden, „Mutiny on the Bounty“ aus Luxemburg sowie „Kuf“ aus Berlin und „Curls & Nods“ aus Münster. Offen ist, ob noch eine weitere Band dazukommt. Headliner bei der ersten Auflage des Festivals sind „Long Distance Calling“.

Die ersten Karten sind laut Hoffmann bereits verkauft worden. Tickets gibt es hier. Einlass ist am 2. November 2019 um 16 Uhr, Beginn um 16.30 Uhr.