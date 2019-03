Borgholzhausen. Drei Tage nach dem Brand in einem Schüco-Werk in Borgholzhausen nimmt die Firmenleitung Stellung zu den drängendsten Fragen um das komplett zerstörte Gebäude.

Auf dem Firmengelände der Schüco Alu Competence in Borgholzhausen wurde ein Eloxalwerk zerstört. Dort wurde Aluminium für die Küchen- und Möbelindustrie mit einer Schutzschicht überzogen.

In einer Mitteilung zeichnet Schüco die Vorgänge der Brandnacht nach: "Die Brandmeldeanlage des Werkes löste am Sonntag um 18.36 Uhr den Alarm bei der Borgholzhausener Feuerwehr aus. Der Brandherd entwickelte sich schnell zu einem Großbrand mit sichtbarer Rauchentwicklung. Insgesamt mehr als 170 Feuerwehrleute waren in der Nacht vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Am frühen Montagmorgen konnte der Brand gelöscht werden. Eine Gesundheitsgefahr für die Einwohner von Borgholzhausen und Umgebung bestand zu keiner Zeit."

Feuerwehrmann leicht verletzt

Ein Feuerwehrmann habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. "Er konnte das Krankenhaus bereits nach wenigen Stunden wieder verlassen." Weitere Personen seien nicht verletzt worden.

Andreas Engelhardt, persönlich haftender Gesellschafter der Schüco International KG, war laut Mitteilung beim Einsatz vor Ort und habe sich sehr erleichtert gezeigt: „Wir sind sehr froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Es wird am Wochenende nicht produziert und daher befanden sich keine Personen im Gebäude. Mein Dank gilt allen Einsatzkräften, die den Brand schnell unter Kontrolle brachten und die Anwohner frühzeitig mit Informationen versorgten.“

Halle mit Chemikalien



Brandschutzwände des Eloxalwerkes hätten einen Übergriff der Flammen auf Nebengebäude verhindern können. Auch habe ein Auffangsystem in der Halle dafür gesorgt, dass keine der dort gelagerten Chemikalien, mit denen Aluminiumoberflächen behandelt werden, nach außen dringen konnte. Die Brandursache stehe noch nicht fest, schreibt Schüco. "Die Polizei hat routinemäßig den Zugang zur Brandhalle gesperrt und mit der Untersuchung begonnen. "

Folgen für die Mitarbeiter

Die Schüco-Geschäftsleitung nimmt den eigenen Angaben zufolge den Vorfall sehr ernst und habe eine Task Force gebildet, die weitere Management- und Kommunikationsaufgaben steuert. Dazu gehörten unter Einbeziehung des Betriebsrates Gespräche mit den 55 Mitarbeitern, die in dem Eloxalwerk gearbeitet haben. Es wird nach alternativen Arbeitsplätzen bei Schüco gesucht, so dass die betroffenen Mitarbeiter weiterhin im Unternehmen beschäftigt werden.

Auch sei man in enger Abstimmung mit den Kunden, um kurzfristig eine alternative Versorgungskette sicherzustellen. Keine Auswirkungen habe der Ausfall des Eloxalwerkes auf die Lieferung von Beschlägen und anderen Zubehörteilen für Fenster, Türen und Fassaden, die Schüco Alu Competence im Auftrag der Schüco International KG fertigt.